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В Берлине ужесточили правила ношения масок

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Обязательное ношение защитных масок на уличных ярмарках и рынках, а также на улицах с плотным пешеходным трафиком вводится в Берлине, заявил во вторник, 20 октября, бургомистр Михаэль Мюллер.

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«Мы приняли решение об обязательном ношении масок на открытых рынках, то есть для уличных и рождественских ярмарок, рынков выходного дня, для лиц, стоящих в очередях на улице, а также на 10 улицах, где возникает плотный пешеходный трафик в связи с работой магазинов», — приводит его слова портал LR Online.

Мюллер также призвал жителей Берлина к постоянному ношению масок в общественных местах. Нарушение правила влечет штраф.

Ранее во вторник сообщалось, что власти района немецкой федеральной земли Бавария Берхтесгаденер-Ланд впервые с весны ввели жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса. В соответствии с распоряжением властей, физические контакты должны быть сведены к необходимому минимуму. Покидать жилье можно «по уважительным причинам», среди которых поход на работу, за покупками, занятия спортом, прогулки с детьми и домашними животными, поход ко врачу, посещения родственников.

С середины сентября Европа начала возвращать ограничения на фоне новой волны коронавируса. Так, с 14 сентября в Англии вступило в силу «правило шести». Собрания более шести человек, кроме рабочих встреч, были запрещены. В некоторых регионах Франции также ужесточили меры безопасности: собираться компаниями более 10 человек нельзя. А в Германии отменили карнавальный сезон, традиционно проводившийся в ноябре.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер защиты от коронавируса.

По данным Worldometer на 20 октября, в Германии выявлено свыше 375 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них больше 9 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 298,3 тыс. человек.

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