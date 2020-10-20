Газета «Известия» и РЕН ТВ чаще других цитировались СМИ в сентябре

Ресурсы мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия» в августе возглавили рейтинг цитируемости СМИ по версии Медиалогии.

Как стало известно 20 октября, газета «Известия» по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживает первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в сентябре составил 2 835,34. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» с индексом 2 071,30 и «Комсомольская правда» (ИЦ: 936,81).

Самыми цитируемыми темами сентября стали материалы «Известий», посвященные обсуждению введения в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, а также об идее двойных ценников в магазинах.

Телеканал РЕН ТВ с большим отрывом лидирует в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа в сентябре. Индекс цитируемости телеканала составил 392 554.

При составлении рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, освещающие федеральные и региональные события.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В его состав вошли новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78».

В середине сентября генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и топ-менеджеры МИЦ вошли в рейтинг лучших менеджеров России — 2020. Всего представители «МИЦ Известия» и Национальной Медиа Группы заняли в рейтинге 12 мест.

Информационный холдинг является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 60 млн человек, ТВ-аудитория превышает 70 млн зрителей.