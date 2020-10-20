Более 30 спортобъектов подготовят в Орле к зимнему сезону

В Орле до 1 декабря к зимнему сезону подготовят 18 хоккейных кортов, девять ледовых площадок под открытым небом и три крытых площадки, а также четыре лыжные трассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Большинство из спортивных объектов находятся на территории Заводского района Орла. Это десять хоккейных площадок, пять открытых и две закрытых ледовых площадок, две лыжные трассы, уточняет InfoOrel.ru.

В Советском районе откроются хоккейный корт, две ледовые площадки и крытая «Ледовая арена», а также лыжная трасса в парке Победы.

В Железнодорожном районе города специалисты подготовят два хоккейных корта и две ледовые площадки. В Северном районе — сразу пять хоккейных кортов и самую популярную лыжную трассу в Медведевском лесу.

Как сообщается на сайте городской администрации, всего к встрече хоккеистов, лыжников и любителей катания на коньках будут подготовлены 34 площадки.