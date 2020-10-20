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В России запустили сервис для безопасной покупки авто с пробегом

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В России появился сервис del Odel для безопасной сделки с авто на вторичном рынке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 20 октября.

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Отмечается, что это первый в стране сервис, который позволяет оформлять сделку по технологии эскроу: проводить оплату онлайн, гарантируя, что продавец получит деньги, а покупатель ключи от авто.

Управлять сделкой можно онлайн в личном кабинете на сайте. Сервис автоматически сформирует договор купли-продажи. 100% суммы будет храниться на специальном счете, пока сделка не завершена. Участникам сделки нужно встретиться один раз для подписания документов для ГИБДД. После регистрации автомобиля в ГИБДД, деньги будут переведены на счет продавца.

Если по каким-то причинам сделка будет прервана, то деньги будут возвращены покупателю. Использование такой схемы сопровождения сделки позволяет сделать процесс покупки и продажи авто более прозрачным и удобным для автовладельцев.

8 сентября сообщалось, что в России в августе 2020 года было продано 488 623 автомобиля с пробегом, что на 10% больше, чем за последний месяц лета прошлого года. В августе 2019 года россияне приобрели 443 837 подержанных машин.

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