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Мэрия Нижнего Тагила закупит 17 новых автобусов

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Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на приобретение 17 новых низкопольных автобусов, работающих на метане. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 107,4 млн рублей. Таким образом, цена каждого автобуса не должна превышать 6,32 млн рублей, пишет ТагилСити.ру.

Транспорт должен иметь низкопольную площадку и ездить на метане. Последнее требование обусловлено программой «Чистый воздух», по которой Нижний Тагил получил федеральную субсидию.

Автобусы будут белые и вмещать от десяти до 20 кресел для пассажиров. Каждый из них будет оборудован спутниковой навигацией, видеорегистраторами и антивандальными камерами в салоне.

Подрядчика планируется выбрать 28 октября. Он должен поставить автобусы до 20 декабря 2020 года.

В августе сообщалось о планах мэрии города установить новые «умные» остановочные комплексы. На них можно будет не только ожидать транспорт, но и воспользоваться бесплатным интернетом, оплатить сотовую связь и другие услуги, а также узнать новости города или зарядить свой смартфон.

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