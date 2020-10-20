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В пятиэтажном доме в Саратове загорелась квартира

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Один человек пострадал при пожаре многоэтажного дома в Саратове, сообщает во вторник, 20 октября, портал «Новости Саратова» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу: Загорная улица, 2.

Один человек при этом получил ожоги. «Возгорание на площади 5 кв. м произошло в квартире на первом этаже», — уточняется в сообщении.

Пожар потушили в 17:20.

Сотрудники МЧС вывели из задымленного здания 15 жильцов, в том числе шестерых детей, информирует агентство «Регион 64».

Ранее, 16 октября, сообщалось о пожаре в Башкирии, во время которого многодетная мать спасла из огня пятерых детей.

По информации регионального ГУ МЧС, в момент происшествия в доме находилась многодетная семья, в том числе пятеро детей, двое других детей находились в школе.

При возгорании в доме сработали пожарные извещатели, благодаря чему женщина успела вывести детей на улицу. Дом сгорел полностью.

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