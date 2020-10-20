За 7 лет у российских чиновников изъяли незаконное имущество на 34 млрд рублей

За последние семь лет правоохранительные органы изъяли у российских чиновников незаконно нажитое имущество на общую сумму более 34 млрд рублей. Об этом 20 октября на 18-м заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

Он напомнил, что, в случае если чиновник или члены его семьи в течение года тратят на приобретение имущества или ценных бумаг сумму, превышающую их совокупный доход за три года, генпрокурор имеет право предъявить иск об обращении в пользу государства незаконно нажитого имущества.

«За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 млрд рублей», — приводит его слова пресс-служба Генпрокуратуры России.

Также Краснов добавил, что с июля 2020 года в России виртуальная валюта для некоторых сфер правоотношений, в том числе в противодействии коррупции, также является имуществом. Начиная с 2021 года госслужащие обязаны их декларировать наравне с остальными активами.

Ранее, 9 сентября, Краснов рассказал, что с начала 2013 года у российских чиновников изъяли «серые» активы на 9,4 млрд рублей. Генпрокурор подчеркнул, что у госслужащих изымают самое разнообразное имущество, но чаще всего речь идет о домах, квартирах и автомобилях.