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Семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса под Владимиром

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Семь человек пострадали в результате наезда троллейбуса на столб в городе Коврове Владимирской области. Об этом 20 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«Около 15:20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. По предварительной информации регионального УМВД, на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина произошел наезд троллейбуса на столб», — рассказали агентству.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее, 25 августа, Советский районный суд Орла приговорил водителя троллейбуса к четырем годам лишения свободы. Женщина допустила наезд на пешеходов, которые выходили из маршрутки, трое из них погибли.

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