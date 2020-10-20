Семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса под Владимиром

Семь человек пострадали в результате наезда троллейбуса на столб в городе Коврове Владимирской области. Об этом 20 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«Около 15:20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. По предварительной информации регионального УМВД, на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина произошел наезд троллейбуса на столб», — рассказали агентству.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее, 25 августа, Советский районный суд Орла приговорил водителя троллейбуса к четырем годам лишения свободы. Женщина допустила наезд на пешеходов, которые выходили из маршрутки, трое из них погибли.