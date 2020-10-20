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Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье
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Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье

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Заморозки до -2 градусов и гололедица ожидаются в Московской области в ночь на среду. Об этом сообщили во вторник, 20 октября, в центре погоды «Фобос».

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«В ночь на среду благодаря влиянию гребня антициклона с запада немного распогодится, но столбики термометров опустятся до околонулевых значений, в Подмосковье заморозки местами до -2 градусов, из-за чего на дорогах и тротуарах местами образуется слабая гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также метеорологи сообщили, что во вторник на метеостанции ВДНХ был зафиксирован первый в этом осеннем сезоне снег.

«При этом видимость в заряде снега ухудшилась до 4 км, а температура воздуха, которая до полудня выросла до +4,6 градуса, понизилась до +3,1 градуса, то есть наметился обратный суточный ход», — уточнили в центре погоды.

Накануне сообщалось, что потепление придет в центральные регионы европейской части России в конце недели, сообщает телеканал «Звезда». Метеорологи ожидают, что температура воздуха будет на 5–7 градусов выше, чем среднестатистическая в третьей декаде октября.

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