Три ребенка пострадали в ДТП на трассе в Крыму

Три ребенка получили травмы в результате наезда на ограждение и опрокидывания иномарки на дороге в Крыму. Водитель получил смертельные травмы.

Авария произошла на дороге Феодосия–Керчь. По данным ГИБДД, водитель автомобиля BMW X5 при совершении маневра не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. Затем автомобиль съехал с дороги, снова сбил ограждение и опрокинулся. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Водитель автомобиля скончался. Трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы головы и сотрясение головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки в Крыму произошло шесть аварий, в результате которых пострадали девять человек и двое погибли.