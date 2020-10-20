Мысль человека проявляет себя по-разному. Может, как метеор, стремительно пронесясь в горних высях, осветить небосклон. Может явиться весомо, грубо, зримо, не всегда изящно, но доказательно. Может выходить натужно и мучительно, как камень из почки. А может — слишком быстро и непотребно, к всеобщему недоумению и собственному конфузу.

Последний круглый стол, проведенный движением «Голос» совместно с Общероссийским гражданским форумом, к сожалению, не дал миру новых креативных идей и рецептов по оздоровлению выборной системы. Что система не такая как хотелось бы, — в этом единомышленники олнайн-посиделок охотно согласились. Потому что все беды от власти, а власть по определению виновна и греховна. Она, негодная, бюллетени стерилизует, к голосованию принуждает, да еще это голосование и контролирует. Фактов, правда, на руках нет, но главное, они верят, что это так. А раз так, то все рекомендации, как сделать выборы лучше и чище, бессмысленны. Нужно объединяться и, объединяясь, сообща давить на эту власть. Что там в законе написано — неважно. А важно мобилизовать недовольных, наращивать протест. И формировать из себя самих коалицию политически ангажированных комментаторов, чтобы этот протест заводить и подзуживать.

Вот так. Ароматно и шумно, причем на людях. А чего стесняться-то? Раз уж всем ясно, что означенные господа в большинстве своем воспринимаются не как общественники на выборах, а как политические лоббисты, им нужно думать, в каком качестве себя предлагать на будущих думских выборах 2021 года. А предлагать-то особо нечего. Куда уж там «весомо, грубо, зримо», куда не глянь, везде одни провалы.

Разрекламированная «Голосом» разветвленная сеть экспертов и подготовленных наблюдателей на поверку оказалась пустышкой из нескольких десятков кочующих из региона в регион платных скандалистов, как и карта нарушений «Голоса», на которую сливают заведомые фейки и непроверенную информацию. Попытки шантажировать Центризбирком от имени всей общественности и экспертного сообщества тоже успеха не возымели. Итоговый доклад по осеннему голосованию на выборах в «Голосе» натужно вымучивали аж месяц после голосования, но всё же выдавили для отчетности. Но спонсорам этот текст лучше не смотреть. Эксперты «Голоса» нехотя подтверждают, что конкуренция на этих выборах, по крайней мере на парламентских, была, явка при многодневном голосовании, несмотря на апокалиптические прогнозы о массовых принуждениях, не выросла. Намеки о якобы имевших место фальсификациях в ряде регионах ничем не подтверждены.

В общем, коллективными усилиями экспертов «Голоса» вместо заказанного боевого залпа произведен очередной пшик. Но и этот пшик можно выпустить с медийным шумом, а заодно испросить нового транша на идею собственного ребрендинга, то есть коалиции из себя самих. Потому как без нахождения в пищевой цепочке и воздуха не испортишь.