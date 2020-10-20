Суд освободил по УДО одного из фигурантов дела о беспорядках в Москве

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Данилы Беглеца, осужденного за насилие в отношении полицейского на акции протеста в июле 2019 года в Москве. Об этом 20 октября сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев.

«Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если его не обжалуют, он выйдет на свободу через 10 дней», — сказал Соловьев в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что администрация колонии и представитель прокуратуры возражали против УДО и ссылались на взыскание за незаправленную кровать, полученное больше года назад в московском СИЗО.

В сентябре прошлого года суд приговорил Беглеца к двум годам колонии общего режима, его дело рассматривалось в особом порядке и при полном признании вины, пишет «Газета.ру».

В июле 2019 года в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, свыше 1 тыс. человек были задержаны.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. Кроме Беглеца было арестовано еще 12 человек.