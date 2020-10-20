Лужина и Баринов поделились воспоминаниями о народной артистке Скобцевой

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина выразила во вторник, 20 октября, соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Скобцевой.

«Ирина Константиновна — потрясающая женщина. Прекрасная, талантливая, умная. Любящая мать, хорошая жена. Великолепный, добрый человек», — приводит ее слова радио Sputnik.

По ее словам, Скобцева навсегда останется в памяти как удивительно красивая женщина, передает RT.

Актер Валерий Баринов назвал смерть коллеги очень серьезной потерей.

«Это был удивительный человек невероятной красоты и женственности, тонкого женского ума. Все, кто у нее учился, говорят о ней, как о маме. Сегодня осиротело очень много народу», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Он обратил внимание на то, что Скобцева умерла в один и тот же день с разницей почти 30 лет со своим супругом Сергеем Бондарчуком, которого не стало 20 октября 1994 года.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается. Дата и место похорон также не уточняются.

Актриса известна по ролям в нескольких десятках фильмов, среди которых — картины «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и многие другие. Скобцева являлась супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Она является матерью актера и режиссера Федора Бондарчука, а также актрисы Алены Бондарчук.