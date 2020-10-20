Первый кабинет компьютерной томографии открылся в Миассе

В городе Миасс (Челябинская область) появился первый компьютерный томограф. Его приобрели в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и установили в ГБУЗ «Городская больница № 2».

Как рассказал заместитель главврача по медчасти Сергей Сахаров, сейчас томограф также используется под работу с COVID-19. В сжатые сроки было организовано приемно-сортировочное отделение. Для этого была сделана перепланировка, а для пациентов с подозрение на коронавирус обустроен отдельный вход с пандусом, пишет сайт 1obl.ru.

Старшая медсестра приемно-сортировочного отделения Юлия Стрижова отмечает, что аппарат «довольно скоростной» и работает без нареканий. Сама процедура длится несколько минут. Больше времени уходит на подготовку пациента и на технические моменты.

За прошедшие выходные обследование прошли несколько сотен жителей Миасса, Чебаркуля и Карабаша.

19 октября первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что нехватка антибиотиков в регионе действительно наблюдается, но данную проблему вскоре решат. При этом Гехт добавила, что проблем с препаратами для лечения коронавирусной инфекции в больницах региона нет.