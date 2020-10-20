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Спецтехнику подготовили к зимнему содержанию трасс в Псковской области

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К зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области привлекут 122 единицы специальной техники. Также специалисты заготовили песок и пескосоляную смесь для посыпки проезжей части.

В расчистке и обработке пяти федеральных трасс планируется задействовать экскаваторы, роторные снегоочистители, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Для обработки дорог подготовлено более 24,4 тыс. т песко-соляной смеси, 981 куб. м песка, а также почти 9,8 тыс. т соли. Противогололедные материалы соответствуют нормативным требованиям и имеют сертификаты качества.

Ранее сообщалось, что в Псковской области на ремонт участка автодороги Плотино — Кунья готовы выделить 336,7 млн рублей. Ремонт затронет 4 км пути по территории Куньинского района.

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