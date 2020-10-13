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Почти 340 млн рублей направят на ремонт дороги в Псковской области

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В Псковской области планируют отремонтировать участок автодороги Плотино – Кунья. Власти готовы выделить 336,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Ремонт затронет четырехкилометровый участок дороги, проходящий по территории Куньинского района региона. Подрядчик должен будет обустроить дренирующий слой, нижний слой основания и верхний слой, пишет Псковская Лента Новостей.

В перечень работ также входит укрепление обочин, нанесение разметки, установка ограждения, обустройство тротуаров и автопавильонов.

Подрядчик уже выбран. Завершить ремонт он должен до 31 августа 2022 года.

В августе сообщалось, что в Пскове на три недели раньше запланированного срока завершился ремонт Рижского проспекта. Стоимость работ оценивалась в 94,5 млн рублей. Деньги выделили из регионального и федерального бюджетов.

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