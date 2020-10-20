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Мэрия Саратова признала аварийными 12 жилых домов

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Власти Саратова признали аварийными 12 домов в Кировском и Заводском районах. Собственникам предписали покинуть помещения в течение трех месяцев.

Документы подписаны мэром города Михаилом Исаевым. Аварийными признали три дома на улице Соколовой, а также дома на улицах Чапаева, Киселева, Вольской, Бирюзова, Симбирской, а также по 4-му Симбирскому проезду. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Все постройки планируют снести до 1 декабря 2022 года. Собственники должны освободить помещения в течение трех месяцев.

Также до сентября 2022 года подлежат сносу трехэтажные дома в Заводском районе.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала 2020 года из аварийного жилья переселили 1 тыс. человек. Всего было расселено 416 помещений общей площадью 16 тыс. кв. м.

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