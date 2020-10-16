В Подмосковье с начала года из аварийного жилья переселили 1 тыс. человек

В Московской области с начала 2020 года из аварийного жилья переселили 1030 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

По данным ведомства, всего было расселено 416 помещений общей площадью 16 тыс. кв. м. Например, в Сергиевом Посаде новое жилье получили 107 человек, проживающие в 40 квартирах. В Клину переселили 102 человек из 38 квартир, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На 2020 год в регионе запланировано расселение свыше 45,5 тыс. кв. м аварийного жилого фонда — это 1090 квартир.

Переселение проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья в России. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 21 сентября, документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции.