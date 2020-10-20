Ракетный эсминец США вошел в Баренцево море

Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) вошел в акваторию Баренцева море для проведения различных операций. Об этом 20 октября сообщили в Шестом флоте США.

«Возвращение USS Ross в Арктику является уже третьим заходом эсминцев ВМС США в Баренцево море в текущем году для проведения там операций», — говорится в сообщении.

По словам командира эсминца Джона Д. Джона, миссия в Баренцевом море «знаменует собой важную веху», которая демонстрирует способность американского флота «работать в любой точке мира».

«Соединенные Штаты — арктическая страна, и у нее есть устойчивые интересы безопасности в регионе. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над обеспечением открытой Арктики, продолжая проводить наземные, воздушные и морские операции, необходимые для сдерживания, присутствия и обеспечения безопасности», — подчеркнули во флоте.

Ранее, 4 октября, стало известно, что британский эсминец Dragon вошел в акваторию Черного моря, за ним установлено наблюдение.