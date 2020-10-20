В США сообщили об утилизации российских аппаратов ИВЛ

Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые были поставлены в апреле в рамках гуманитарного обмена. Об этом сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства.

«Переданные в дар аппараты ИВЛ утилизировали в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA) США», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что аппаратами не пользовались из-за технических проблем. В статье говорится, что для работы российских аппаратов требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. В больницах их нельзя было использовать без адаптера.

Издание напоминает и о пожарах, вызванных «Авента-М» в российских больницах в мае. Так, 12 мая загорелось реанимационное отделение больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в результате погибли пять человек. Аналогичное ЧП произошло 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, жертвой которого стал один человек. В итоге Росздравнадзор приостановил обращение этих приборов.

В том же месяце в FEMA заявили, что американские власти изымают российские аппараты со своих складов.

В марте два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты были направлены из России в США. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Президент США Дональд Трамп поблагодарил Москву и назвал жест помощи очень милым.