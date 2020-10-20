Аэропорт в Тамбове планируют реконструировать до 2024 года

Проект реконструкции аэропорта в Тамбове успешно прошел экспертизу. Объем инвестиций оценивается в 4,5 млрд рублей.

Модернизацию аэропорта планируют завершить в 2024 году, а не в 2025, как предполагалось ранее. По словам губернатора Тамбовской области Александра Никитина, власти должны налаживать авиасообщение для удобства граждан, а не ждать быстрого экономического эффекта. Глава региона отметил, что развитие авиасообщения напрямую зависит от инфраструктуры аэропорта. Об этом пишет ИА «Абирег».

Проект реконструкции подготовило АО «Новая авиация». В ажропорту предусмотрели новую взлетную полосу, которая станет длиннее на 400 м. До лета 2021 года в воздушной гавани установят новое светосигнальное оборудование для приема самолетов в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Все службы аэропорта объединятся в многофункциональный комплекс. Он также будет включать в себя автовокзал, специализирующийся на курортных маршрутах в другие регионы. Кроме того, предусмотрено строительство очистных сооружений.

В 2021 году планируется увеличение числа рейсов, а также налаживание авиасообщения с Калининградом и Анапой.