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Единый проездной в Ижевске подорожает сразу на 25%

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Стоимость проездных карт «Стриж» в Ижевске подорожает с 1 ноября. В среднем цена поднимется на 25%, повышение тарифов согласовала комиссия минстроя Удмуртской Республики.

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Карты «Стриж» на один вид транспорта можно будет приобрести за 1300 рублей, на два вида транспорта за 1875 рублей, на три – за 2487 рублей. Студенческие проездные подорожают до 900, 1025 и 1250 рублей соответственно, пишет ИА «Сусанин».

Стоимость карт для школьников поднимется до 410 рублей на один вид транспорта, до 460 рублей – на два, до 525 рублей – на три.

с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска вырастет до 25 рублей.

В сентябре в Минтрансе России подтвердили наличие проекта, подразумевающего переход страны на бесплатный общественный транспорт к 2035 году. Однако это будет реализовано, только если все дороги страны станут платными.

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