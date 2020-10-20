Московское шоссе отремонтируют в Туле раньше запланированного срока

В Туле продолжается ремонт участка Московского шоссе. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отремонтировать необходимо около 2,5 км дорожного полотна. Стоимость работ составляет 103,9 млн рублей.

Рабочие на 66% выполнили фрезерование покрытия, а сейчас демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. Началась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на проезжей части и на тротуарах.

Работы выполнены на 15%. В соответствии с условиями контракта их необходимо закончить до 1 декабря, но подрядчик планирует справиться до 25 ноября, пишут «Тульские известия».

13 октября в Туле было открыто движение по второй очереди Восточного обхода. Работы проводились в рамках нацпроекта, их стоимость оценивалась в сумму порядка 800 млн рублей.