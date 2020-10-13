Движение по Восточному обходу открыли в Туле

В Туле открыли движение по второй очереди Восточного обхода. В церемонии открытия принимали участие губернатор Алексей Дюмин и глава Минтраса России Евгений Дитрих.

Общая протяженность обхода — около 2 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их стоимость составила порядка 800 млн рублей.

На участке дороги сделаны тротуары, пандусы для пешеходов, установлены пешеходные ограждения. Для освещения без воздушных линий электропередачи смонтированы 49 опор. На них установлены энергосберегающие светильники.

В районе суворовского училища построили первый в Центральном федеральном округе наземный пешеходный переход из алюминия. Остановку общественного транспорта приблизили к парку «Патриот — Тула», пишут «Тульские известия».