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Грузия с ноября возобновит авиасообщение с рядом стран Европы и Катаром

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Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение, прерванное из-за распространения коронавируса, с несколькими странами Европы и Катаром с 1 ноября. Об этом во вторник, 20 октября, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

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«С ноября мы будем поэтапно возобновлять регулярные авиарейсы, в основном это европейские направления — выпущена новая так называемая нота и постановление правительства, определяющее режим поэтапного открытия регулярных рейсов в ноябре», ― цитирует ее издание «Грузия Online».

Турнава отметила, что компании, которые ранее работали по направлениям Амстердам, Вена, Варшава, Афины, Вильнюс, Дортмунд, Катовице и Милан, могут возобновить регулярное авиасообщение.

8 июля советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани заявил, что страна с августа восстановит авиасообщение с Германией, Францией и республиками Прибалтики.

Позже в минэкономики Грузии анонсировали восстановление регулярного авиасообщения со 2 августа. Отмечалось, что первым рейсом станет Мюнхен–Тбилиси.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 стран — нерезидентов альянса. Среди них Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 октября, на планете зарегистрировано свыше 40,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 30,3 млн.

В Грузии выявлено 19,8 тыс. заболевших коронавирусом, при этом скончались 158 пациентов, а выздоровели ― 8,6 тыс.

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