Момент падения девушки в реку в Петербурге попал на видео

Девушка упала с моста в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадры с моментом падения появились в распоряжении РЕН ТВ во вторник, 20 октября.

На кадрах видно, как упавший в воду человек пытается выплыть.

Ранее в этот же день телеканал сообщал, что девушку спас проходивший мимо прогулочный катер. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, она госпитализирована.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 20 октября, представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова рассказала, что два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, при попытке сделать фотографию.