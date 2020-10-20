Чемпионат Европы по самбо отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге окончательно отменен чемпионат Европы по самбо, проведение которого было перенесено на ноябрь. Причиной отмены стало ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Об этом сообщил президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

По его словам, которые приводит ИА «Ура.ру», это совместное решение Европейской федерации самбо и оргкомитета чемпионата в Екатеринбурге.

Елисеев уточнил, что большая часть спортсменов из-за пандемии просто не может вылететь за границу, а провести состязания в усеченном варианте в оргкомитете не считают возможным.

Ранее чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесли с мая на сентябрь, а позже на ноябрь.

На 19 октября, по данным регионального штаба в Свердловской области, было зарегистрировано 32 912 случаев COVID-19. С начала пандемии выздоровели 24 816 свердловчан, умерли 699 граждан.

В середине сентября сообщалось об отмене в Красноярске финальных этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул».