В Киргизии задержали связанных с сирийскими террористами боевиков

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали членов одной из международных террористических организаций, которые связаны с сирийскими боевиками. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает пресс-центре ГКНБ.

«ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности подпольных структур международных террористических организаций и их каналов финансирования, совместно с МВД в городе Джалал-Абад задержаны два гражданина республики», — цитирует ТАСС заявление комитета.

Вместе с тем имена и фамилии задержанных боевиков не раскрываются, однако известно, что 19 октября они совершили нападение на местного предпринимателя и забрали у него около $5 тыс. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания ГОВД Джалал-Абада.

«Задержанные подозреваются в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. По указанию их главарей они прибыли в республику для организации разбойных нападений с целью обеспечения финансовой поддержки международных террористических организаций», — отметили в ГКНБ.

На прошлой неделе силовики в ингушской Назрани в ходе спецоперации ликвидировали боевика, который оказал сопротивление правоохранителям, пишет «Газета.ру».

В конце августа ФСБ задержала финансиста террористической организации ИГ (запрещена в России), который вербовал россиян и занимался переброской их в Сирию.