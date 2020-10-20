«Росконтроль» назвал лучшие светодиодные лампочки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование светодиодных лампочек. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба организации.

«Росконтроль» провел исследования 11 наименований светодиодных ламп с цоколем типа E27. По размеру и предназначению все участники теста являются прямой заменой классическим лампам накаливания. Испытания были проведены по новой, максимально подробной программе, включающей не только лабораторные исследования качества свечения, но и ресурсный тест, позволяющий определить, как поведет себя лампа при использовании в быту», — говорится в заявлении.

В итоге по достоверности цветопередачи лучший результат показала лампа Ikea, худший — Gauss и «Старт». При проведении ресурсного теста перегорели лампы Gauss, Ecola и Lexman. Показатели образцов под брендами «Яркая» и «Космос» не соответствовали заявленным на упаковках, а наиболее яркими оказались Osram и Lexman.

«Cреди протестированных практически каждая модель показала те или иные несоответствия. Меньше всего претензий к изделию Ikea. Лучшее в тесте качество свечения, почти идеальное соответствие заявленным характеристикам. Из недостатков — только чуть более заметное падение яркости за время ресурсного теста», — отметили в «Росконтроле».

В начале октября стало известно, что в России появится автоматическое освещение на автодорогах, пишет «Газета.ру». Предполагается, что «умное освещение» позволит снизить аварийность и повысит экономию электроэнергии.

В начале июня упрдор «Каспий» сообщил, что установит светодиодные лампы на федеральных трассах в Астраханской области в 2020 году.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.