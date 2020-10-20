Прямой эфир

«Росконтроль» назвал лучшие светодиодные лампочки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование светодиодных лампочек. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба организации.

Точка притяжения: как развивается первый в России энерготехнохаб
Зачем Петербург собирает в одном городе хайтек-компании в сфере энергетики

«Росконтроль» провел исследования 11 наименований светодиодных ламп с цоколем типа E27. По размеру и предназначению все участники теста являются прямой заменой классическим лампам накаливания. Испытания были проведены по новой, максимально подробной программе, включающей не только лабораторные исследования качества свечения, но и ресурсный тест, позволяющий определить, как поведет себя лампа при использовании в быту», — говорится в заявлении.

В итоге по достоверности цветопередачи лучший результат показала лампа Ikea, худший — Gauss и «Старт». При проведении ресурсного теста перегорели лампы Gauss, Ecola и Lexman. Показатели образцов под брендами «Яркая» и «Космос» не соответствовали заявленным на упаковках, а наиболее яркими оказались Osram и Lexman.

«Cреди протестированных практически каждая модель показала те или иные несоответствия. Меньше всего претензий к изделию Ikea. Лучшее в тесте качество свечения, почти идеальное соответствие заявленным характеристикам. Из недостатков — только чуть более заметное падение яркости за время ресурсного теста», — отметили в «Росконтроле».

В начале октября стало известно, что в России появится автоматическое освещение на автодорогах, пишет «Газета.ру». Предполагается, что «умное освещение» позволит снизить аварийность и повысит экономию электроэнергии.

В начале июня упрдор «Каспий» сообщил, что установит светодиодные лампы на федеральных трассах в Астраханской области в 2020 году.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020