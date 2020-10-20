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Ученые обнаружили пользу никотина при болезни Паркинсона и коронавирусе

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Ученые из разных стран мира выяснили, что никотин может стать потенциальным средством для лечения болезни Паркинсона, деменции и даже коронавирусной инфекции, пишет во вторник, 20 октября, газета Daily Mail.

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Так, никотин, являющийся основным компонентом сигарет, при болезни Паркинсона активирует выработку дофамина в клетках. При этом он содержится также в помидорах, перце и баклажанах. При их употреблении в пищу риск развития заболевания снижается на 30%.

По мнению доктора Мохаммеда Шоаиба, возглавляющего исследовательскую группу по психофармакологии в Университете Ньюкасла и руководящего проектом по разработке никотинового лечения, такой способ поможет в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

Американские исследователи подтвердили гипотезу о том, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки. Это уменьшает потерю массы при болезни Паркинсона. Сейчас ученые ищут безопасные способы получения никотина, поскольку курение таким не является и имеет множество побочных эффектов.

Греческий профессор Константинос Фарсалинос в ходе исследований выяснил, что никотин защищает людей от COVID-19. Так, в Китае курильщики редко попадают в больницу с коронавирусом. А статистика показывает, что у людей, приверженных этой вредной привычке, на 80% меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.

По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.

19 октября ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения департамента науки и техники обнаружили положительный эффект кокосового масла при лечении пациентов с коронавирусом нового типа.

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