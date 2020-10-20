В Чите похитили трубу для подачи кислорода больным COVID-19

Злоумышленники похитили 13 метров медной трубы для подачи кислорода пациентам с COVID-19 в горбольнице Читы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

«19 октября произошло ЧП на территории читинской горбольницы номер 1, где получают лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. В 19.30 аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода», — говорится в заявлении.

В итоге было похищено около 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развернуто 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке.

На текущий момент инженеры провели восстановительные работы. Пациенты, которым необходим кислород, получают лечение в полном объеме.

В конце апреля в Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких.

В том же месяце в Москве поймали мошенников, продававших 350 фальшивых тестов на коронавирус. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 159 («Мошенничество») УК РФ.