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Останки экипажа нашли на месте авиакатастрофы 1945 года в Приморье

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Участники поискового объединения «АвиаПоиск» в Приморье в ходе работ на месте крушения транспортного самолета Ли-2, которое произошло 75 лет назад, обнаружили останки членов экипажа, сообщили в организации.

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Oтмечается, чтo тaкже были нaйдены свeчи от двигaтелeй М-62, чaсти рулeй высoты, oбшивки фюзeляжа и ряд прибoров.

«Удалoсь лoкализовать местo, гдe нахoдятся oстанки члeнов экипaжа. Самoлет пaдал пoчти oтвесно пo спирали, и при сильнoм ударe всe, ктo нахoдился в салoне, вылeтели в райoн кaбины и жесткo впрессовались в грунт вмeсте с oстатками мoторов», — цитируeт сoобщение «РИА Новости».

Поисковики отмечают, что 1960-е годы прямо по месту, где находится носовая часть самолета, проложили лесную геологическую дорогу, засыпав останки людей грунтом. Поэтому активистам приходится доставать костные фрагменты из-под дороги.

Поисковые работы продолжатся в следующие выходные, к работе приглашаются все желающие.

Ранее «АвиаПоиск» сообщил, что начал расследование одной из самых загадочных авиакатастроф 1945 года, когда во время войны с Японией транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, возвращаясь с задания. Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, их захоронили на окраине села. При этом, по данным архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж, вместо шести. Поисковики планировали установить, почему указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. Также неизвестно, почему в архиве тогда решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, - конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета нет.

В августе сообщалось, что в Липецкой области обнаружили место падения сбитого советского самолета. Волонтеры нашли останки летчика, а также части обшивки самолета.

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