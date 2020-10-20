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Актер Бриджес сообщил о болезни словами своего героя из «Большого Лебовски»

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Сыгравший главного героя по прозвищу Чувак в фильме «Большой Лебовски» американский актер Джефф Бриджес сообщил, что врачи нашли у него нашли лимфому.

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«Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший», — написал 70-летний актер в Twitter.

Бриджес сообщил, что уже начал лечение, и пообещал информировать поклонников о своем состоянии. Он также поблагодарил всех за пожелания выздоровления и выразил признательность семье и друзьям.

Наибольшую известность Бриджесу принес фильм «Большой Лебовски», снятый Джоэлом и Итаном Коэнами в 1998 году. Картина не имела коммерческого успеха, но со временем приобрела статус культовой. Бриджес — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце».

В июле сообщалось, что ведущая новостей на канале WFLA-TV в США Виктория Прайс, благодаря письму телезрительницы, обнаружила у себя раковую опухоль.

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