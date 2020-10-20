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Пожар в здании кафе в Чите потушен на площади более 1 тыс. кв. м

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Пожар в здании кафе в Чите потушен на площади 1200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю во вторник, 20 октября.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 11:22 по местному времени (5:22 мск). В тушении были задействованы 78 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 56 человек и 20 единиц техники.

В ведомстве также отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило утром 20 октября. Загорелось кафе в первом микрорайоне Читы. Изначально площадь пожара составляла 300 кв. м. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности.

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