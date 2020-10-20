В Чите возник пожар в здании крытого рынка

В Чите загорелось здание крытого рынка на перекрестке улиц Лазо и Ярославского. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание. На месте работают около 20 пожарных расчетов и более 50 сотрудников пожарной охраны», — говорится в сообщении.

Также на место ЧП прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, все люди были эвакуированы из здания. Пострадавших нет.

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