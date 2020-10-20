Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Китае

Четыре человека погибли и один получил ранения в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua во вторник, 20 октября.

По предварительным данным, ЧП произошло на территории объекта, который принадлежит компании Lu'an Group, в 2:00 по местному времени (21:00 мск понедельника, 19 октября).

Власти региона сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа. На шахте уже завершились спасательные работы, пострадавший госпитализирован. Следствие продолжает расследование причин и обстоятельств произошедшего.

В сентябре сообщалось, что уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности на шахте «Чертинская-Коксовая», где в результате внезапного выброса газа и угля обрушилась горная порода и погибли двое шахтеров.

Сигнал о ЧП на шахте в городе Белове Кемеровской области поступил в экстренные службы в понедельник, 14 сентября, в 05:45 по местному времени (01:45 мск). В забое на момент происшествия находились 95 человек, погибли двое.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение требований промышленной безопасности.