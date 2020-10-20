Прямой эфир

Эксперты опубликовали рейтинг регионов России по объему отходов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый большой объем твердых коммунальных отходов (ТКО) образуется в Москве и области, а также в Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Без сора в избе: в РФ нашли способ снизить плату за вывоз мусора на 15%
РСПП предлагает перенести ответственность за переработку упаковки на ее производителей

Так, среди российских регионов больше всего ТКО в абсолютном выражении генерируют Москва, в которой 2019 году на полигоны было вывезено 26,8 млн куб. м, и Подмосковье (20,4 млн). Всего на столичный регион приходится 14% всего бытового мусора в стране.

На третьей строке «мусорного» рейтинга находится Краснодарский край, в котором в 2019 году на полигоны было вывезено 15 млн куб. м. отходов, за ним следуют Ростовская область (12,4 млн), а также Татарстан (12,2 млн). Всего в 2019 году в России образовалось 346 млн куб. м ТКО. На пятерку лидеров приходится около 25% всех отходов.

Меньше всего ТКО образовалось в Чукотском и Ненецком автономных округах (102,7 тыс. куб. м и 128 тыс. куб. м соответственно). Также эксперты подсчитали, что в среднем по стране на каждого человека приходится 2,4 куб. м мусора.

13 октября сообщалось, что с помощью специальной системы в России хотят визуализировать маршруты мусоровозов, чтобы контролировать качество оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Пилотный проект предложено запустить в Москве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020