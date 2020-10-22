Ирония судьбы: как вирус изменил людей

Если первая атака незнакомой болезни повергла человечество в панику и хаос, то ко второй мир успел хорошо подготовиться. Так, чтобы получить свой кофе, в Бангкоке теперь даже не надо подходить к стойке бара — у каждого стакана есть свое транспортное средство. Остальные гениальные находки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Социофобы в Коломбо, финансовой столице Шри-Ланки, отныне могут спокойно ходить на работу — в офисном здании Всемирного торгового центра можно никого не замечать и ни с кем не разговаривать
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Почти из любого парикмахерского кресла в Санта-Монике теперь открывается шикарный вид на Тихий океан
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Юным брюссельцам, засидевшимся в карантине, разрешили ненадолго вернуться в школьные дворы и посмотреть друг на друга издалека
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Бары Онтарио обзавелись душевыми кабинами — там теперь выступают любители караоке
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Фото: REUTERS/Kim Kyung Hoon
В деловом Токио новый тренд — проводить переговоры на колесе обозрения и заключать сделки у бассейна
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Вечерние встречи становятся суперзащищенными и абсолютно безопасными
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
В кинозалах Манхэттена наконец можно познать всю глубину американского киноискусства — хруста попкорна из соседнего кресла больше не слышно
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Фото: REUTERS/Dronebase Dronebase
В парках Сан-Франциско у каждого появился частный маленький пляж, куда посторонним временно вход воспрещен
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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Британские футбольные фанаты, которых не пускают на стадионы, пытаются поддержать своих хотя бы так
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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Обитателей голландских домов престарелых, куда отныне визиты запрещены, пытаются спасти от полного одиночества с помощью жилых аквариумов
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
В Таиланде школьники прячутся от потенциально опасных друзей в старых урнах для голосования
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
В общественном транспорте Ниццы довольно свободно даже в час пик
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Занятия йогой на свежем воздухе в Торонто
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
В Сальвадоре после пятимесячного карантина наконец придумали, как наладить работу фитнес-клубов
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