Ирония судьбы: как вирус изменил людей

Если первая атака незнакомой болезни повергла человечество в панику и хаос, то ко второй мир успел хорошо подготовиться. Так, чтобы получить свой кофе, в Бангкоке теперь даже не надо подходить к стойке бара — у каждого стакана есть свое транспортное средство. Остальные гениальные находки — в фотогалерее «Известий»