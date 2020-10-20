Нетрезвый водитель без прав насмерть сбил ребенка на Сахалине

Малолетний ребенок погиб в Анивском районе на юге Сахалина в результате ДТП с участием автомобиля Toyota. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщил ТАСС.

Инцидент произошел вечером 19 октября. Водитель без права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на малолетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде.

Отмечается, что в результате ДТП мальчик скончался на месте происшествия. В прокуратуре не уточнили возраст погибшего ребенка.

Водителем оказался 46-летний житель села Троицкое Анивского района. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге перевернулся пассажирский микроавтобус «Газель» с детьми после столкновения с легковушкой. В результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Газель».