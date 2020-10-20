В Петербурге перевернулся пассажирский микроавтобус с детьми

В Санкт-Петербурге перевернулся пассажирский микроавтобус «Газель» с детьми после столкновения с легковушкой. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил телеканал «78».

ДТП произошло ранее в тот день во Фрунзенском районе на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская. Легковой автомобиль Skoda Oktavia врезался в «Газель», из-за чего та опрокинулась на бок. Как отмечает телеканал «360», за рулем иномарки находилась 48-летняя женщина, а «Газелью» управлял 50-летний мужчина.

В пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу уточнили, что в результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Газель», пишет REGNUM.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, все четверо детей получили легкие травмы — ушибы. Речь идет о трех мальчиках и одной девочке, старшему из которых в этом году исполнится 15 лет, самому младшему — только семь лет. Ребят сопровождала 59-летняя воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Водителя микроавтобуса госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с переломом ключицы.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку, пишет НСН.