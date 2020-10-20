В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Внутренние цены на подсолнечное масло в России рекордно подорожали в основном из-за нового скачка экспортных цен на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на аналитический центр «Совэкон» сообщили «РИА Новости».

В частности, котировки подсолнечного масла внутри страны выросли на 6,6% до 74,175 тыс. руб./т, подсолнечник подорожал на 4,66% до 30,875 тыс. руб./т, а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78% до $960 за тонну на фоне роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.

Также аналитический центр отметил, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, аргументируя большими запасами и достаточным предложением, однако во второй половине недели цены начали расти и увеличились на 2–4 тыс. руб/т.

При этом эксперты ожидают сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Отмечается, что сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. Ранее «Совэкон» обнародовал отчет, в котором утверждается, что подсолнечное масло и семечки могут подорожать из-за прогнозируемого неурожая подсолнечника в этом году.

Ожидается, что из-за засухи на юге России могут собрать около 11,8 млн т маслосемян, что на 23% ниже показателя прошлого года. Урожай может стать рекордно низким с 2017 года (тогда было 10,5 млн т).

На фоне такого прогноза в начале сентября средняя цена на подсолнечник в России составила 22,5 тыс. руб./т без НДС, а в перспективе может вырасти на 20%, отмечало «РИА Новости». Аналитики прогнозируют «взрывной» рост цен на продукцию на основе подсолнечника в ближайшее время.

В Минсельхозе заявили, что, несмотря на неблагоприятную погоду в некоторых южных регионах России, урожай подсолнечника в 2020 году ожидается на уровне средних многолетних значений, хотя и ниже рекордного уровня 2019 года.