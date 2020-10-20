Памятник Балбесу Юрия Никулина украли под Петербургом

В Мгинском городском поселении Ленинградской области неизвестные украли памятник Балбесу — персонажу, которого сыграл Юрий Никулин в фильме «Кавказская пленница». Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила пресс-служба Мгинского городского поселения.

Кражу совершили в ночь на 19 октября — практически сразу после установки скульптуры знаменитой троицы из «Кавказской пленницы» — Труса, Балбеса и Бывалого.

«С территории, прилегающей к кинотеатру «Октябрь», похитили уличную скульптуру — фигуру легендарного киноперсонажа Балбеса, которого когда-то воплотил на экране народный артист СССР Юрий Никулин», — приводит слова представителя администрации поселения телеканал «360».

В пресс-службе отметили, что знаменитая троица должна была встречать посетителей, которые приходят в кинотеатр, а также «тематически украшать его территорию». Там предполагают, что «акт вопиющего вандализма был совершен чисто из хулиганских побуждений», поскольку стеклопластиковую скульптуру не выйдет сдать на металл, а если разместить на своем участке, это привлечет внимание полиции, пишет сайт kp.ru.

Подрядчик ООО «Меромакс» рассказал 47news, что вандалы пытались вытащить из земли и две другие статуи, но не смогли. Теперь ему предстоит сделать новую скульптуру Балбеса, и на это время скульптуры Труса и Бывалого уберут. В компании отметили, что фигура сама по себе тяжелая, и ее планировали укрепить с помощью утяжеления в виде арматуры и бетона, но не успели. Работы по благоустройству не были завершены.

В июне вандалы украли элемент памятника «Метафизические сфинксы» в Санкт-Петербурге. Монумент установлен на Воскресенской площади напротив тюрьмы «Кресты». Украденная гранитная книга находилась на выступе под стеной с металлическим венком.