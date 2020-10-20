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Число выявленных случаев коронавируса в Аргентине превысило 1 млн

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Аргентинские медики подтвердили 12 982 случая заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число заболевших достигло 1 002 662 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в понедельник, 19 октября.

Аргентина на данный момент является пятой страной в мире, где число выявленных случаев COVID-19 превысило отметку в 1 млн человек. Показатели выше насчитываются только у США, Бразилии, Индии и России, пишет ТАСС.

Ранее 19 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашений с Аргентиной и Перу о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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