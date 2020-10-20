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Трамп предложил ФБР заняться расследованием в отношении Байдена

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Президент США Дональд Трамп предложил ФБР заняться расследованием в отношении Байдена. Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщили «РИА Новости».

При этом не уточняется, имеется ли ввиду его соперник на предстоящих выборах главы государства в ноябре Джозеф Байден или его сын Хантер Байден.

15 октября Трамп назвал своего оппонента на предстоящих президентских выборах — кандидата от демократов Джозефа Байдена — коррумпированным политиком.

11 ноября 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении средств от Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн.

Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала Генпрокуратуре и госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

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