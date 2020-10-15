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Трамп назвал Байдена «абсолютно коррумпированным политиком»

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Лидер США Дональд Трамп назвал своего оппонента на предстоящих президентских выборах — кандидата от демократов Джозефа Байдена — коррумпированным политиком. Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу Fox Business в четверг.

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«Джо Байден — абсолютно коррумпированный политик. Он был таким всю свою жизнь», — сказал Трамп, комментируя публикацию переписки сына своего оппонента — Хантера Байдена — с советником руководства компании Burisma Вадимом Пожарским.

Трамп категорически не согласился с тем, что история с перепиской могла быть подстроена специально. Лидер США раскритиковал социальные сети Twitter и Facebook, назвав платформы социальных сетей «третьей рукой национального комитета Демократической партии».

Как сообщалось ранее в четверг, аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни в Twitter был заблокирован, после того как она поделилась публикацией газеты New York Post с отчетом о зарубежных деловых операциях Хантера Байдена. Facebook в свою очередь ограничила распространение на своей платформе публикации газеты.

11 ноября 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении средств от Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн.

Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала генпрокуратуре и госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

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