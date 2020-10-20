У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5

В районе Восточных Алеутских островов (американский штат Аляска) поздно вечером в понедельник, 19 октября, зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 91 км к юго-востоку от небольшого города Санд-Пойнт на Аляске, с населением около 1 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 км.

После землетрясение службой были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,9. Очаг афтершоков залегал на глубине от 15,5 до 37,3 км. Эпицентр находился на расстоянии до 133 км города Санд-Пойнт.

Вслед за этим американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) объявил о существовании угрозы цунами.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее 8 октября у берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 47 км к востоку-юго-востоку от статистически обособленной местности Никольский. Очаг залегал на глубине 37 км.