На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает в четверг, 8 октября, Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 47 км к востоку-юго-востоку от статистически обособленной местности Никольский. Очаг залегал на глубине 37 км, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Папуа — Новой Гвинее. Эпицентр находился в 38 км к северо-востоку от города Каинанту на острове Новая Гвинея, где проживает примерно 76 тыс. человек, пишет REGNUM. Очаг залегал на глубине 103,5 км. Угроза цунами не объявлялась. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.