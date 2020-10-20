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Генералу СК Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции

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Бывшему главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

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По его словам, генерал настаивает на своей невиновности, вину он не признал полностью. Также он сообщил, что на 26 октября следствием запланирован допрос по существу Музраева.

О задержании генерала-лейтенанта юстиции Михаила Музраева – старшего стало известно 10 июня, а через два дня суд отправил его в СИЗО.

Музраева-старшего обвиняют в причастности к покушению на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Управление СК генерал-лейтенант возглавлял с 2011 по декабрь 2018 года.

Как рассказал генерал-майор Михаил Цукрук, Музраев-старший вел противозаконную деятельность. В частности, участвовал в «сходке криминалитета», где решался вопрос о смещении с поста мэра Волгограда Евгения Ищенко.

Также в июле сообщалось, что против сына Михаила Музраева возбуждено административное дело о неповиновении стражам правопорядка. 7 сентября сообщалось, что Михаил Музраев – младший скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах.

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