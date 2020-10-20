Генералу СК Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции

Бывшему главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

По его словам, генерал настаивает на своей невиновности, вину он не признал полностью. Также он сообщил, что на 26 октября следствием запланирован допрос по существу Музраева.

О задержании генерала-лейтенанта юстиции Михаила Музраева – старшего стало известно 10 июня, а через два дня суд отправил его в СИЗО.

Музраева-старшего обвиняют в причастности к покушению на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Управление СК генерал-лейтенант возглавлял с 2011 по декабрь 2018 года.

Как рассказал генерал-майор Михаил Цукрук, Музраев-старший вел противозаконную деятельность. В частности, участвовал в «сходке криминалитета», где решался вопрос о смещении с поста мэра Волгограда Евгения Ищенко.

Также в июле сообщалось, что против сына Михаила Музраева возбуждено административное дело о неповиновении стражам правопорядка. 7 сентября сообщалось, что Михаил Музраев – младший скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах.