В ряде крупных банков поток клиентов сократился на 18%

С обострением эпидемиологической ситуации в некоторых крупных банках поток клиентов просел почти на 18%, выяснили «Известия» по итогам опроса топ-30 кредитных учреждений.

В частности, такие показатели были отмечены в офисах ВТБ и Альфа-Банка в начале октября. Вместе с сокращением числа посетителей изменилась и их активность, подчеркнули в финансовых организациях. В октябре по сравнению с последними двумя неделями сентября число самых популярных банковских операций, проводимых в отделениях, просело на 5,7%, сообщили в пресс-службе ВТБ. Снизился спрос на повседневные операции, такие как получение справок, а также услуги в виде переводов, платежей, открытия вкладов и карт.

В Сбербанке, Почта Банке, «Юникредитбанке», «ДОМ.РФ» и Новикомбанке сказали, что не наблюдают на изменения структуры спроса на финансовые услуги. Вместе с тем, все опрошенные кредитные учреждения отмечают продолжение тенденции перетока клиентов в онлайн. Первый всплеск активности пользователей дистанционных каналов обслуживания пришелся на март-апрель — тогда их число увеличилось на 47%, в сентябре — на 34% относительно января 2020 года, отметили в Почта Банке.

Вторая волна COVID-19 без введения повторных жестких карантинных и ограничительных мер окажет сдержанное воздействие на сектор в целом, высказала свое мнение «Известиям» директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Благодаря опыту первой волны пандемии большинство кредитных учреждений готовы к росту спроса на дистанционное обслуживание клиентов, пояснила она.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Количественное сокращение: клиентопоток в ряде банков упал на 18%