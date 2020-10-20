Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник, 19 октября, в интервью радиостанции RTL заявил, что глава Белого дома невысокого мнения о французском лидере Эммануэле Макроне.

«Он (Трамп) невысокого мнения о нем (Макроне). Макрон пытался льстить Трампу. Это стратегия, которая часто срабатывала, но я не думаю, что Трамп позволил Макрону себя впечатлить», — сказал Болтон.

В тоже время бывший советник Трампа подчеркнул, что у президента Соединенных Штатов сложности в отношениях не только с Макроном, но и другими главами государств, передает Le Point.

Болтон занимал пост советника в 2018–2019 годах.

В июле бывший советник заявлял, что Трамп не может вести на равных переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Болтона, американский лидер недостаточно подготовлен для этого, а также уступает Путину в умении стратегически мыслить.